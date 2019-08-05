《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。旺角的罷工集會結束後，大
批示威者沿彌敦道向尖沙咀方向行走，到下午５時左右，示威者在佐敦道與彌敦道的路
口聚集，警方在十字路口與示威者對峙，期間有警員在沒有警告下舉槍。
防暴警察則在尖沙嘴警署外佈防，警方曾於警署內出示黑旗，至近５時半，部份防暴警察從警
署衝出，警方於警署內向彌敦道一帶發射催淚彈。當時彌敦道上一輛巴士上的乘客即慌忙走避。
（ｆｗ）（ｚｚ）
05/08/2019 17:50
【移交逃犯】警方於尖沙咀警署內向彌敦道放催淚彈，巴士乘客走避
《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。旺角的罷工集會結束後，大
批示威者沿彌敦道向尖沙咀方向行走，到下午５時左右，示威者在佐敦道與彌敦道的路
口聚集，警方在十字路口與示威者對峙，期間有警員在沒有警告下舉槍。
防暴警察則在尖沙嘴警署外佈防，警方曾於警署內出示黑旗，至近５時半，部份防暴警察從警
署衝出，警方於警署內向彌敦道一帶發射催淚彈。當時彌敦道上一輛巴士上的乘客即慌忙走避。
（ｆｗ）（ｚｚ）
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