【移交逃犯】警方於尖沙咀警署內向彌敦道放催淚彈，巴士乘客走避

《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。旺角的罷工集會結束後，大

批示威者沿彌敦道向尖沙咀方向行走，到下午５時左右，示威者在佐敦道與彌敦道的路

口聚集，警方在十字路口與示威者對峙，期間有警員在沒有警告下舉槍。

防暴警察則在尖沙嘴警署外佈防，警方曾於警署內出示黑旗，至近５時半，部份防暴警察從警

署衝出，警方於警署內向彌敦道一帶發射催淚彈。當時彌敦道上一輛巴士上的乘客即慌忙走避。

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