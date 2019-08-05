《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。原本於沙田集會的示威者下
午４時左右於源禾路及沙田鄉事會路一帶設置路障。下午５時許，有一輛的士於源禾路衝過十字
路口前的路障，直駛向聚集於十字路口的示威者。現場示威者走避及時，無人受傷。該的士其後
駛上高速公路，往馬料水方向離去。目擊者指，該的士當時載有乘客。（ｈｍ）（ｚｚ）
05/08/2019 17:43
【移交逃犯】沙田有的士衝過示威者路障，撞往人群後離去
《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。原本於沙田集會的示威者下
午４時左右於源禾路及沙田鄉事會路一帶設置路障。下午５時許，有一輛的士於源禾路衝過十字
路口前的路障，直駛向聚集於十字路口的示威者。現場示威者走避及時，無人受傷。該的士其後
駛上高速公路，往馬料水方向離去。目擊者指，該的士當時載有乘客。（ｈｍ）（ｚｚ）
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