【移交逃犯】示威者自制路障封鎖沙田源禾路

《經濟通通訊社５日專訊》多區罷工集會演變為示威堵路行動。沙田的示威者先後包圍沙田

政府合署及沙田警處。下午４時左右，有示威者呼籲離開沙田警署，指行動為「快閃」。直至示

威者離開前，警方未有任何行動。

示威者沿源禾路撤退，並以鐵馬、欄桿自制路障封路，封鎖源禾路及沙田鄉事會路交通。示

威者暫時未決定下一步行動。（ｈｍ）（ｚｚ）

