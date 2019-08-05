《經濟通通訊社５日專訊》市民自發全港「三罷」並進行七區集會。大批市民到金鐘政府總
部對出、添馬公園的空曠草坪集會。至下午約３時，有市民衝出夏愨道，其後所有行車線迅速在
十數分鐘內被佔領，警方一度警告示威者立即停止堵路，並舉起黃旗指示威者可能會被檢控。其
後，示威者湧到政府總部，噴污閉路電視鏡頭，又向政府總部掟石及投擲雞蛋。警方在金鐘政府
總部西翼附近的夏慤道舉圯黑旗，及後施放至少４枚催淚彈，圖驅散示威者。（ｆｗ）（ｚｚ）
05/08/2019 16:52
【移交逃犯】警方已於金鐘夏慤道施放至少四枚催淚彈
《經濟通通訊社５日專訊》市民自發全港「三罷」並進行七區集會。大批市民到金鐘政府總
部對出、添馬公園的空曠草坪集會。至下午約３時，有市民衝出夏愨道，其後所有行車線迅速在
十數分鐘內被佔領，警方一度警告示威者立即停止堵路，並舉起黃旗指示威者可能會被檢控。其
後，示威者湧到政府總部，噴污閉路電視鏡頭，又向政府總部掟石及投擲雞蛋。警方在金鐘政府
總部西翼附近的夏慤道舉圯黑旗，及後施放至少４枚催淚彈，圖驅散示威者。（ｆｗ）（ｚｚ）
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