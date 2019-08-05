【移交逃犯】林鄭：今起警方每日舉行記者會，政府亦有跨部門記招

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥今早與政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波

見傳媒。林鄭月娥表示，因應現時社會情況，今日起警方每日都會舉行記者會，政府亦會有跨部

門記者會，首個記者會將於下午舉行。（ｆｗ）（ｚｚ）

