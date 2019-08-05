【移交逃犯】張建宗：已起動緊急協調機制，確保政府正常運作

《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日發起「三罷」。政務司司長張建宗今日見傳媒，他

表示任何罷工和暴力衝突對香港都無好處，呼籲全港市民緊守崗位，政府已起動緊急協調機制，

確保政府正常運作。

有不少公務員響應罷工，張建宗回應指，公務員要政治中立，希望公務員保持團結，以服務

市民為己任。他呼籲市民冷靜，又指現時一連串不合作運動，有人霸佔港鐵站，癱瘓港鐵運作，

對此深表遺憾。他表示，如果有僱員因為交通原因未能上班，希望僱主能體諒，彈性處理。（ｆ

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