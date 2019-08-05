《每周華語－黃溢華》航太爭雄、蠶絲導彈、知識產權，登月升溫

《每周華語》匈牙利傑出科學家甚多，航太科研╱科技泰斗之一，及匈牙利裔美籍物理科學

家「馮．卡門」（Ｖｏｎ Ｋａｒｍａｎ，１８８１－１９６３）。他任教加州理工大學

（ＣＩＴ），桃李滿門。月球「背面」的古代撞擊坑命名為「馮．卡門環形山」：中國的「嫦娥

四號」目前在此地工作！錢學森正是馮．卡門得意門生之一。



張純如（１９６８－２００４，Ｉｒｉｓ Ｃｈａｎｇ）於１９９６年出版了

「Ｔｈｒｅａｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｉｌｋｗｏｒｍ」（蠶絲導彈），講述了新中國「兩彈一星

」科學家錢學森的一生。錢學森留美師承匈牙利航空動力科學家馮卡門於加州理工大學學習，終

成為出色的航空動力專家╱學者。１９４５╱１９４６年，他和老師為美軍效力，飛往柏林與「

Ｖ１及Ｖ２」主要發明人馮布朗進行科研對話，了解德國的航太╱導彈科研、科技及計劃。作為

未入藉美國的華人，美軍破格准許錢學森與老師一同見馮布朗，可見他的地位及專業知識甚高

，否則他的老師也不會只看重他一人。返美後，在麻省理工任教，可惜不幸涉及美國一系列共黨

白色恐佈事件，因而在周恩來總理安排下返回新中國，再發展他的專業：航太科研及其軍民應用

。



新中國１９５０年代科研大落後，而錢學森返回新中國，支援有限。前蘇聯只提供一支

「Ｖ２」火箭給新中國「參考」，但錢學森的能力超乎所有人的想像，那怕一頁紙也不准許帶回

中國。美國學者也再無聯絡錢學森：錢學森卻可以把自己所學的一字一句再寫下來，教導中國新

一代的科研人員如何了解及應用航天科研理論。



１９５５年９月錢學森全家正式回國，發展「東風導彈」計劃，即「蠶絲導彈」計劃的前身

。兩伊戰爭，新中國支持伊拉克，兩伊開戰前已賣出不少「蠶絲導彈」給伊拉克及伊朗。事實上

，伊朗也有採用中國製的「蠶絲導彈」。１９８０年代的兩伊戰爭，兩伊均有向對方發射「蠶絲

導彈」。中國製的「ＨＹ－１」及「ＨＹ－２」被北約稱為「蠶絲導彈」。「ＨＹ」即「海鷹」

（Ｈａｉ－Ｙｉｎｇ）。錢學森為國家航天科研付出極多，１９７０年４月２４日成功發射「東

方紅一號」衛星，飛行中播放了《東方紅》一曲！此乃蘇俄、美、法及日之後，世界上第五個用

自製火箭發射國家研發的衛星。「兩彈一星」成功起步發展，乃中國航天科技╱科研的基礎：即

核彈、導彈及人造衛星。今天要攻佔的是登月及派太空人登上月球！１９９９年新中國成立５０

周年，中央軍委推出「兩彈一星」功勳獎章，２３位科學專家得獎，錢學森乃「兩彈一星」元勛

之一，乃實至名歸。



新中國發射人造衛星比蘇俄遲了十多年。美國１９５０╱１９６０年代的航太科技比蘇俄也

落後，１９７０╱１９９０年代，美國才成功急起直追，比蘇俄有更好的成果。冷戰下，蘇俄╱

美國為主要對手！今天登月，美中俄甚而印歐日都希望爭取踏足登月。其中新中國有更大的野心

及決心，希望迎頭趕上，在登月爭取更大的成果。月球背面未知的甚多，而月球的天然資源多，

又重力「細小」，有利高端生產線的運作－－有更好的產品，例如晶片及藥物甚而進行「無動」

科研。



月球乃地球「共生」的天體。又近地球，且月球直接影響地球生態及「潮漲╱潮退」，甚而

生命、地震的衍生，也可以因為月球的「重力」而形成！月球的誕生仍是未解之謎，理論多，但

仍未有結論。我們看見月亮，人類有極多月亮的神話、故事。月球的科研與利用，更為容易帶回

地球。去金星、火星、土星、木星：太遠，成本太大，需時又久。



１９６９年美太空人成功登月，帶回不少岩石。今天中國也有不少新資料，但航太科技投入

各類資源甚多，亦必涉及軍事、更遙遠的地緣影響力。俄美中月球探險╱開發再爭雄，乃必然的

事情。不少天然資源，在月球開採運回地球更為直接，至少環保成本低很多。移民月球？乃後話

了。



今天美國及不少國家鼓勵私人企業加入航太科技市場，亦甚有遠見。不少航太及資料╱科技

再不是「秘密」。各國加快飛往月球需要更多人才及資金。美國引入私人企業、大學、基金也可

取也。１９５０╱１９７０年代航太科技，有必要由國家主導。今天有空間讓私人企業參與，也

是一創舉也。美國的ＧＰＳ由很多衛星組成。美國衛星多且起步早，已有全球ＧＰＳ：軍用╱民

用均可。中國也有「北斗」為本的軍用╱民用應用軟件。俄因為資金困難，自身有ＧＰＳ，但以

自用為主。



俄Ｓｕｋｈｏｉ航太╱戰機企業今年慶祝踏入８０年生產╱設計。俄國鬥美國，終因資金缺

口填補不了及自身國力不穩定，美國成功取回領先地位。今天仍有前蘇俄建造的穿梭機存放在倉

庫之內。美俄惡鬥，花費驚人。不少科技開發回報低且不是有回報持久的主流科技。俄人對太空

衣、太空站甚而返回地球的「彈射倉」都有獨到的研究、設計及運用。



新中國必須在航太科技領域或有自己的作為，發展中國模式、運用及更為重要的是發展出真

正中國科研的貢獻。



因為歷史因素及中國科研╱科技水平確實遠不及其他國家，新中國的科研於不少領域都有不

足及有俄國的科研影子：例如戰機、坦克、航畆、登月甚而引擎╱基本科研。力爭上游，欲速不

達；中國綜合科研╱科技攻堅需時，又面對知識產權的局限及不少限制。事實上，美俄歐日也不

希望中國科研提升「太急」：自力更生，自找出路乃王道。《資深市場人士 黃溢華》

