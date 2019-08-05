《經濟通通訊社５日專訊》網民發起８月５日全港大罷工及於下午１時舉行七區集會，包括
屯門、荃灣、大埔、沙田、旺角、黃大仙及金鐘。沙田百步梯的集會有過千人參與，新城市廣場
內亦坐滿集會人士，廣場內有多間店鋪關門。
參與集會的周小姐指，今天有響應罷工行動，上司理解她以罷工表達訴求。她認為罷工１天
對政府作用不大，持續罷工才能迫使政府回應市民訴求。（ｆｗ）（ｚｚ）
05/08/2019 14:06
【移交逃犯】過千人參與沙田罷工集會，新城市廣場內多間店鋪關門
《經濟通通訊社５日專訊》網民發起８月５日全港大罷工及於下午１時舉行七區集會，包括
屯門、荃灣、大埔、沙田、旺角、黃大仙及金鐘。沙田百步梯的集會有過千人參與，新城市廣場
內亦坐滿集會人士，廣場內有多間店鋪關門。
參與集會的周小姐指，今天有響應罷工行動，上司理解她以罷工表達訴求。她認為罷工１天
對政府作用不大，持續罷工才能迫使政府回應市民訴求。（ｆｗ）（ｚｚ）
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