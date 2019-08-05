《經濟通通訊社５日專訊》網民發起８月５日全港大罷工及於下午１時舉行七區集會，包括
屯門、荃灣、大埔、沙田、旺角、黃大仙及金鐘。其中沙田百步梯的集會有過千人參與，下午２
時許，沙田集會期間，有人呼籲集會人士前往沙田政府合署，獲數百人響應。
集會人士於政府合署外聚集，高呼口號「光復香港，時代革命」，其中過百名示威者前往位
於三樓的入境事務處辦事處，要求職員提早收工。大樓外的示威者則對對離開大樓的人鼓掌歡呼
。（ｈｍ）（ｚｚ）
05/08/2019 15:00
【移交逃犯】數百罷工集會人士轉戰沙田政府合署，籲職員提早放工
《經濟通通訊社５日專訊》網民發起８月５日全港大罷工及於下午１時舉行七區集會，包括
屯門、荃灣、大埔、沙田、旺角、黃大仙及金鐘。其中沙田百步梯的集會有過千人參與，下午２
時許，沙田集會期間，有人呼籲集會人士前往沙田政府合署，獲數百人響應。
集會人士於政府合署外聚集，高呼口號「光復香港，時代革命」，其中過百名示威者前往位
於三樓的入境事務處辦事處，要求職員提早收工。大樓外的示威者則對對離開大樓的人鼓掌歡呼
。（ｈｍ）（ｚｚ）
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