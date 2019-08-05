【移交逃犯】有數百示威者包圍沙田警署，以欄桿堵塞警署大門

《經濟通通訊社５日專訊》網民發起８月５日全港大罷工及於下午１時舉行七區集會。其中

沙田百步梯的集會有過千人參與，下午２時許，數百集會人士轉戰沙田政府合署；至３時許，集

會人士轉往沙田警署，以欄桿雜物等堵塞警署正門及側門。警署內有警員持警盾穿防暴裝備，示

威者亦穿上裝備，有示威者向警署內投擲雜物，並與警署內警員對罵。（ｈｍ）（ｚｚ）

