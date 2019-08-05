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即市新聞

05/08/2019 16:10

【移交逃犯】林鄭記招無提解危方案，學者指強硬處事將火上加油

　　《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥今早與政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波
見傳媒。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林鄭今早的講話內容無回應目前的危機，更
沒有提出任何方案疏導民意，他指林鄭記者會的主要訊息是「靠嚇、警告」，批評是對目前情況
火上加油。港大社會科學學院講師丘梓勤認為，林鄭錯解民情，言談又暗示政府不會回應５大訴
求，料將令示威者增加衝擊程度，事件將很快演變成嚴重死傷。
　　蔡子強指，政府是次記者會發出警告及威嚇訊號，包括引述示威一方「光復香港，時代革命
」的口號，是要令外界感到形勢惡化；財政司司長陳茂更波特別提到事件會影響經濟，令市民飯
碗不保，意圖令大家擔心經濟前景，令運動失去支持。
　　蔡子強認為，特區政府將會以強硬方式處理事件，包括加強拘捕及起訴示威者。他指，政府
有可能是正在等待北京下達處理方針，所以繼續以這種不作為的方式處理，他認為如此下去，事
件難以有曙光。
　　丘梓勤直言，政府處於癱瘓狀態，難以施政，社會亦無法恢復過往的秩序。他批評，林鄭月
娥沒有對症下藥，當其提到反修例事件已經變質，變相反映特府不會回應公眾的５大訴求。丘梓
勤表示，部分警員濫用暴力，甚至形容示威者是「蟑螂」，可以預期示威者的衝擊程度會增加，
事件演變成嚴重死傷是「指日可待」。（ｆｗ）（ｚｚ）

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