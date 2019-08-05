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即市新聞

05/08/2019 09:12

《地產人眼－黃漢成》專業代理，內外兼備

　　《地產人眼》地產代理除了要掌握物業交易的相關知識外，還須以誠懇的態度為客戶提供專
業的服務，地監局近日推出「５Ａ代理」宣傳計劃，鼓勵業界地產代理做到５個「Ａ」，包括
Ａｄｈｅｒｅｎｃｅ（言出必行）、Ａｆｆｉｎｉｔｙ（與客同行）、
Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ（言而有信）、Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ（與時並進）與及
Ａｂｉｌｉｔｙ（言之有物），筆者十分認同此５Ａ，要成為出色的地產代理，正確的待客之道
與及專業的地產物業知識，實在缺一不可。
　
　　一般人普遍有這樣的既定印象，就是認為業績頂級出眾的代理或營銷員，必定是身光頸靚、
滿身名牌並且口甜舌滑，其實根據筆者多年來觀察，那些高檔商品如名牌汽車、商業機器等的頂
級營銷員，大多衣著端莊得體，樣子誠懇老實，說話專業而實在，他們雖非俊男美女，亦沒有炫
目裝扮，更非口若懸河、舌燦蓮花，但因為他們願意與客同行，不會為賺取金錢而犧牲客人的利
益，所以讓客人感到格外的安心和信任，而日後客人亦願意介紹其他親友給這些代理，使他們的
業績更上層樓，而環視我們公司內那些業績超群的代理，同樣具備這些特質。
　
　　有些地產代理認為，只要滿身名牌、打扮亮麗，客人便會對你另眼相看，樂意委託，但其實
外表只是第一印象，說到底客人選擇地產代理，還是要看那個代理能否滿足他的需要，有時候代
理打扮得太過浮誇或炫耀，反而讓客人生出戒心和反感，筆者一直認為，代理的外表儀容打扮，
只要整潔、大方和得體便足夠，始終專業的物業知識與及以客為本的服務態度，方是成就超卓業
績的不二王道。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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