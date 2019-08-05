《神州經脈》在離岸人幣均破七，外資連續四日流走，滬指刷半年低

《神州經脈》隨著中美談判毫無意外地再度鬧翻後，貿易戰繼續升溫，人民幣今早顯著受壓

，其中離岸價跌穿７﹒１，最低報７﹒１０９２，跌超過１０００點子，是２０１０年有記錄以

來新低。人民銀行仍堅持，人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市

波動的反映，有漲有落都是正常的。

外界一直有意見認為，人民幣並非一個匯率自由浮動的貨幣，破７是人行放下心理包袱所作

出的決定，藉此反制美國制裁。不過匯率調控是一把雙刃劍，跌破心理關口會令內地加速走資，

引發股票市場恐慌。滬指開市即下插，午後跌幅大幅擴大，全日插１﹒６２％，報

２８２１﹒５，刷新今年２月２２日以來新低。深成指跌１﹒６６％，科創板則再次全線升。

兩市全日成交４１６２億元（人民幣．下同），按日成交下跌約８﹒５％，外資同見恐慌情

緒，全日通過陸股通流出３４﹒６３億元，連續四日淨流出。



＊傳中國要求國企暫停從美國進口農產品＊



美國總統特朗普表示與中國的進展相當順利，稱美國消費者並沒有為對中國商品徵收的進口

關稅埋單。特朗普稱，與中國的進展相當順利，中國將要向美國支付數百億美元，因北京需要動

用手段讓人民幣貶值，並投入大量現金來維持系統運作。目前為止，美國的消費者並沒有為關錢

行動付上任何一分錢。

據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普上周宣布對中國商品加徵關稅後，中國政府已要

求國有企業暫停從美國進口農產品。據悉，中國對特朗普加徵關稅的行動感到震驚，促使中國買

家轉向巴西採購大豆。



＊在岸、離岸人幣雙雙破七＊



中美談判毫無意外地再度鬧翻後，貿易戰繼續升溫，中國稍早回應美國加徵關稅時態度強硬

，稱有必要時將採取反制措施。人民幣今日顯著受壓，人民幣即期低開５８３點子後，極速失守

７算，最大跌幅千點，創逾１１年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）表現同樣插水，早盤急插至７﹒１０９２，跌超過１０００點

子，是有紀錄以來新低。

分析認為，中間價信號太明顯，市場也快速反應，離岸ＣＮＨ更是刷新紀錄新低；不過市場

波動過大，缺乏流動性，成交並不活躍。從目前走勢和外部環境看，人民幣當前走勢更多是受情

緒影響，從國際收支情況看，人民幣大幅貶值的空間似乎不大，需要觀察後續市場的反應以及監

管的態度。人民銀行有關負責人表示，人民幣匯率「破７」，這個「７」不是年齡，過去就回不

來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「７」更像水庫的水位，豐水期的時候高一

些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２２５，較上個交易日貶２２９點子，創逾八個月（去年

１２月３日以來）新低。



＊７月財新服務業ＰＭＩ跌至５個月以來最低＊



７月財新中國服務業ＰＭＩ跌至５１﹒６，低於預期，較上月回落０﹒４個百分點，為５個

月以來最低。

此前公布的７月財新中國製造業ＰＭＩ升至４９﹒９，兩大行業ＰＭＩ一升一降，７月財新

中國綜合ＰＭＩ錄得５０﹒９，高於６月０﹒３個百分點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，７月中國經濟呈現出階段性的修復

和改善，這與大規模減稅降費、貨幣政策持續發力、以及政府對基建投資的蓄力有關。但在債務

金融嚴監管和貿易摩擦環境下，中國經濟修復的持續性有待進一步觀察。目前中國經濟並未處於

失速下滑的境地，經濟減速是波動、可控的過程。

內地綜合ＰＭＩ指數改善，原因是製造業產出結束了６月份的收縮態勢，趨於平穩。另一方

面，服務業經營活動在７月份僅有小幅增長，中國通用服務業經營活動指數（經季節性調整）從

６月份的５２﹒０降至５１﹒６，為５個月以來最低值。

７月份綜合新訂單量增速上升，但仍屬小幅。增速改善主要源於服務業新增業務量進一步增

長，增速雖然略低於６月份，但仍屬可觀。月內接獲更多新訂單的服務業企業表示增長動力來自

新產品和新客戶。與此同時，製造業新訂單量也恢復增長，但增速極微。（ｃａ）

