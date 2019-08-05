《價值美股－阮靜瑤》話題性十足的貿易戰主題ＥＴＦ

《價值美股》素來愛把美股表現當作政績考量的特朗普，日前出奇不意地出招，宣布由９月

起，對額外３０００億美元中國進口商品加徵１０％關稅，令市場嘩然。他接受訪問時卻聲稱不

太關注美股下跌，加關稅是因為中國「做事太慢」，威脅可能對中國的關稅加至２５％或以上。

美國國內已有不少聲音表示，貿易戰對美國的傷害比中國嚴重，但似乎特朗普都選擇性失聰，真

叫人慨嘆，這世界只要面皮夠厚，便能天下無敵！



在此一讚美國ＥＴＦ發行商有如淘寶店家，貼市之餘又相當有創意，只要你想到的熱門主題

或概念，它都能給你創造出來！那麼，美國有貿易戰主題的ＥＴＦ嗎？有！Ｍ－ＣＡＭ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ推出的Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ａｌｐｈａ Ｔｒａｄｅ

Ｗａｒ ＥＴＦ（ＴＷＡＲ）今年６月已經啟動，該ＥＴＦ運用了其獨特的

「Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 」方法，衡量目標公司知識產權的實力，並著眼於政府支持、技術轉

讓和合資企業等因素，評估這些公司抵禦貿易戰的能力。ＴＷＡＲ今年６月５日開始買賣至今（

８月１日），累升４﹒７％，與標普５００表現差距不大。該ＥＴＦ持有１２０間公司的權益，

根據８月１日ＥＴＦ﹒ｃｏｍ資料，ＴＷＡＲ成分股之首三大板塊為科技（２７﹒８％）、工業

（２１﹒６％）、醫療保健（１９﹒２％）；首五大持股為微軟（ＭＳＦＴ，１﹒６％）、任天

堂（７９７４：ＪＰ，１﹒４％）、高通（ＱＣＯＭ，１﹒３％）、索尼

（６７５８﹒ＪＰ，１﹒３％）、超微半導體（ＡＭＤ，１﹒２％）。



ＴＷＡＲ有兩個缺點，投資者不得不留意。一是其資產管理規模，８月１日ＥＴＦ﹒ｃｏｍ

資料顯示，僅錄得２７５萬美元。一隻ＥＴＦ資產管理規模太小，有甚麼潛在風險呢？首先，規

模較小的盈利能力會相對低，若持續沒有足夠盈餘營運，以及難以維持美國證交會（ＳＥＣ）對

ＥＴＦ的要求，退市的風險會較高。一般情況下，若ＥＴＦ退市不涉及發行商財務問題，投資者

通常能收回與資產淨值相等的現金，但多少會涉及一些程序和成本。



舉個例子，若ＥＴＦ在沒有清算其投資組合的情況下退市，而投資者忘記最後交易日前出售

股票，可能將要在流動性較低ＯＴＣ市場交易。另一方面，若ＥＴＦ規模太小，可能會減低發行

商以外的其他做市商提供流動性的意願。ＴＷＡＲ的另一缺點是年費偏高，投資者每年需支付０

﹒８１％的年費，足足是ＳＰＤＲ標準普爾５００指數ＥＴＦ（ＳＰＹ）信託基金的９倍。綜合

以上因素，筆者認為這ＥＴＦ吸引力不算太大，但投資者仍可從其官方網站或ＥＴＦ﹒ｃｏｍ參

考其詳細的選股方法解說以及完整的持股組合，發掘揀選受貿易戰影響較少的股票的靈感。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

