《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》富途證券日前在上海媒體溝通會上表示，旗
下富途牛牛ＡＰＰ開戶數已經超過６０萬，客戶平均每日使用時長達２８﹒５分鐘，客戶數在香
港券商中排名第一。
富途證券於今年３月８日登陸納斯達克，騰訊持股３８﹒２％，是首個赴美上市的互聯網券
商。
富途證券的招股書及一季度財報顯示，公司已於２０１８年取得盈利，今年一季度營收同比
增長３７﹒１％達２﹒３６４億元，淨利潤４９３０萬元，同比增長２﹒５％。其營收主要來自
於佣金及融資利息，這兩項業務的營收佔比超９０％。
05/08/2019 08:58
【駐滬專電】富途證券客戶數逾６０萬，位居香港券商第一
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》富途證券日前在上海媒體溝通會上表示，旗
下富途牛牛ＡＰＰ開戶數已經超過６０萬，客戶平均每日使用時長達２８﹒５分鐘，客戶數在香
港券商中排名第一。
富途證券於今年３月８日登陸納斯達克，騰訊持股３８﹒２％，是首個赴美上市的互聯網券
商。
富途證券的招股書及一季度財報顯示，公司已於２０１８年取得盈利，今年一季度營收同比
增長３７﹒１％達２﹒３６４億元，淨利潤４９３０萬元，同比增長２﹒５％。其營收主要來自
於佣金及融資利息，這兩項業務的營收佔比超９０％。
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