【駐滬專電】富途證券客戶數逾６０萬，位居香港券商第一

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》富途證券日前在上海媒體溝通會上表示，旗

下富途牛牛ＡＰＰ開戶數已經超過６０萬，客戶平均每日使用時長達２８﹒５分鐘，客戶數在香

港券商中排名第一。

富途證券於今年３月８日登陸納斯達克，騰訊持股３８﹒２％，是首個赴美上市的互聯網券

商。

富途證券的招股書及一季度財報顯示，公司已於２０１８年取得盈利，今年一季度營收同比

增長３７﹒１％達２﹒３６４億元，淨利潤４９３０萬元，同比增長２﹒５％。其營收主要來自

於佣金及融資利息，這兩項業務的營收佔比超９０％。

