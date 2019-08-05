【聚焦人幣】離岸人幣跌穿７﹒１創有紀錄新低，在岸人幣穿７算

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普周六（３日）表示與中國的談判進展順利，惟中

國稍早回應美國加徵關稅時態度強硬，稱有必要時將採取反制措施。人民幣今早顯著受壓，其中

離岸價跌穿７﹒１，最低報７﹒１０９２，跌超過１０００點子，創有紀錄以來新低。

在岸價亦失守７算，最新報７﹒０２９７，跌近９００點子。

人民幣中間價今早低開２２９點，報６﹒９２２５，創逾八個月（去年１２月３日以來）新

低。（ｃａ）

