【人仔破７】招證：「７算」並非人民幣匯率禁區而是要打破的枷鎖

《經濟通通訊社５日專訊》離岸、在岸人民幣今日早盤快速「破７」，在岸人民幣最大跌幅

千點，創逾１１年新低，中間價則跌近２３０點創逾八個月新低。招商證券發布評論稱，對於人

民幣匯率而言，升破７和貶破７未必會有巨大的不同，整數點位７不應該被視為「禁區」，而更

應該視為早晚要打破和丟掉的「枷鎖」。

評論稱，就算人民幣破７，更多是貿易談判衝擊、美元強勢和外匯供求變化等市場因素的作

用，並不意味著決策層的政策導向是刻意推動人民幣匯率貶值，或者人民幣匯率的穩定就不重要

了。至少從近期人行多次在離岸市場發行央票等措施來看，人行的操作目標仍然從逆周期宏觀審

慎的角度維護人民幣有效匯率的基本穩定。

招商證券認為提升人民幣匯率的波動率有助於分化單邊的匯率貶值預期；匯率的靈活調整有

助於緩解國際資本外流的壓力；有助於反向溢出效應的發揮；有助於加強國際間貨幣政策協調；

有助於改善中國貨幣政策的有效性。

招商證並重申，中美的貿易摩擦也是多年未有之變局。未來，談判的進展難免一波三折，人

民幣匯率的走勢也會相應體現市場預期的變化，預計２０１９年人民幣匯率的波動率將進一步上

升，以６﹒７２為中樞，在＋╱－６％即（６﹒２５，７﹒１９）的區間內波動。（ｃａ）

