【移交逃犯】港澳辦明就香港問題舉行媒體吹風會，抽籤定入場媒體

《經濟通通訊社５日專訊》國務院新聞辦明日（６日）再召開媒體吹風會，談及香港問題，

但未有透露會否哪個層級的官員發言。根據有關通知，由於場地所限，採用聯合採訪形式舉行，

即是如果記者數目超出名額，將以抽籤形式決定入場媒體的名額。據了解，港澳辦新聞發言人將

會出席吹風會。

港澳辦上月２９日亦曾經就香港局勢召開記者會，兩名新聞發言人楊光及徐露穎出席，闡述

對香港當前局勢的立場和看法，當時是本港逃犯條例修訂爭議以來，港澳辦首次有發言人在記者

會回應香港事務。（ｃａ）

