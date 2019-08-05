【貿易開戰】常駐聯合國代表張軍：中國準備對美採取貿易反制措施

《經濟通通訊社５日專訊》中國新任常駐聯合國代表張軍上周五（２日）表示，如果美國想

與中國打貿易戰，「那麼我們就打」，他警告稱，中國準備對美國的新關稅採取反制措施。

張軍強調，中國的立場非常明確，如果美國想談判，我們就會談，如果他們想打貿易戰，我

們就打，我們肯定會採取任何必要的反制措施來保護我們的根本利益，我們也敦促美國回到正確

的軌道上來，通過正確的方式找到正確的解決辦法。（ｗｌ）

