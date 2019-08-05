【人仔破７】人行：人幣兌一籃貨幣穩定強勢，破７後政策取向不變

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行有關負責人就人民幣匯率相關問題回答《金融時報》記

者提問時表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今日人民幣對美

元匯率有所貶值，突破了７元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國

際匯市波動的反映。

需要說明的是，人民幣匯率「破７」，這個「７」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩

，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「７」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的

時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

人行指出，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大

影響。中國作為一個大國，製造業門類齊全，產業體系較為完善，出口部門競爭力強，進口依存

度適中，人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。



＊外匯管理堅持改革開放不變＊



人行強調，改革開放是中國的基本國策，外匯管理要堅持改革開放，進一步提升跨境貿易和

投資便利化，更好地服務實體經濟，「破７」後這一政策取向不會變。我們不希望企業過多暴露

在匯率風險中，支持企業購買匯率避險產品規避匯率風險。

因此人行建議，要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立「

風險中性」的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主

營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。（ｗｌ）

