【Ａ場震盪】人幣７時代引恐慌，滬指收跌１﹒６％至近半年低

《經濟通通訊社５日專訊》隨著中美談判毫無意外地再度鬧翻後，貿易戰繼續升溫，人民幣

今早顯著受壓，其中離岸價跌穿７﹒１，最低報７﹒１０９２，跌超過１０００點子，是

２０１０年有記錄以來新低。人民銀行仍堅持，人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是

市場供求和國際匯市波動的反映，有漲有落都是正常的。

外界一直有意見認為，人民幣並非一個匯率自由浮動的貨幣，破７是人行放下心理包袱所作

出的決定，藉此反制美國制裁。不過匯率調控是一把雙刃劍，跌破心理關口會令內地加速走資，

引發股票市場恐慌。滬指開市即下插，午後跌幅大幅擴大，全日插１﹒６２％，報

２８２１﹒５，刷新今年２月２２日以來新低。深成指跌１﹒６６％，科創板則再次全線升。

兩市全日成交４１６２億元（人民幣．下同），按日成交下跌約８﹒５％，外資同見恐慌情

緒，全日通過陸股通流出３４﹒６３億元，連續四日淨流出。



＊匯率敏感股異動，金股漲航空股挫＊



人民幣匯率跌至今年以來最低水平，市場對黃金股的避險需求急劇增加，滬深黃金板塊領漲

撐市。恆邦股份（深：００２２３７）、銀泰資源（深：０００９７５）、山東黃金

（滬：６００５４７）漲停，赤峰黃金（滬：６００９８８）升８﹒９％，中金黃金

（滬：６００４８９）升８﹒７％，紫金礦業（滬：６０１８９９）升５﹒９％。

航空股亦受影響，國航（滬：６０１１１１）挫４﹒８％，南航（滬：６０００２９）跌

３﹒７％，東航（滬：６００１１５）跌４﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）亦跌

２﹒７％。



＊鞍鋼匯票逾期引發憂慮，跌３﹒５％＊



鞍鋼股份（深：０００８９８）此前公告，該公司持有的一張３﹒３８億元承兌匯票出現逾

期未償付情況，震驚市場，人民銀行瀋陽分行急速澄清，該公告所指「金融機構」為個別財務公

司，不是商業銀行。但澄清仍難安撫股民，鞍鋼Ａ全日插３﹒５％，報３﹒２８元。

萬達信息（深：３００１６８）控股股東及實控人所持有的全部公司股份，被司法凍結三年

，但萬達信息在公告中稱，大股東對凍結情況完全不知情。外界批評其做法是在故意隱瞞其財政

狀況，阻止上市公司作出有效的信息披露。萬達信息今日跌停，收報９﹒４８元。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６７５﹒６９ －１﹒９１



上證綜合指數 ２８２１﹒５０ －１﹒６２ １９６８﹒９１

深證綜合指數 １５１７﹒２７ －１﹒４７ ２１９２﹒６９



上證Ｂ股指數 ２６３﹒５９ －３﹒９１ ２﹒２８

深證Ｂ股指數 ９４２﹒５６ －１﹒４９ ０﹒６２



上證１８０指數 ８１４０﹒８７ －１﹒９０

上證３８０指數 ４４２４﹒８３ －１﹒２９



深證成份指數 ８９８４﹒７３ －１﹒６６

中小創新指數 １７１４﹒７４ －１﹒１０

深圳創業板指數 １５３１﹒３７ －１﹒６３

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