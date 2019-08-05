《股林淘金－林家亨》社會動亂，恒指料跌５００點

《股林淘金》美國上周五（２日）開市之後即下跌，道指最低時曾跌去三百多點，中午之後

反覆爬升收復部分失地，道指最終報跌９８點，納指下跌１０７點，長、中、短債息繼續下滑。

今天有反政府人士呼籲罷工，投資市場必受影響，恆指有機會下跌４－５００點，各大藍籌

股股價應會被波及，若有藍籌股股價跌幅顯著，例如超逾３－４％者，可以吼低吸納，作短、中

線的持有。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

