【人仔破７】人幣即期收挫９３６點報７﹒０３５２，創逾１１年低

《經濟通通訊社５日專訊》中美談判毫無意外地再度鬧翻後，貿易戰繼續升溫，中國稍早回

應美國加徵關稅時態度強硬，稱有必要時將採取反制措施。人民幣即期今早低開５８３點子後，

極速失守７算，最大跌幅千點，創逾１１年新低，終收報７﹒０３５２，全日跌９３６點子或

１﹒３３％，收盤價創２００８年３月２５日以來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）表現同樣插水，早盤曾失守７﹒１，急插至７﹒１０９２，是

有紀錄以來新低，現跌１０５９點子，報７﹒０８５４。

分析認為，中間價信號太明顯，市場也快速反應，離岸ＣＮＨ更是刷新紀錄新低；不過市場

波動過大，缺乏流動性，成交並不活躍。從目前走勢和外部環境看，人民幣當前走勢更多是受情

緒影響，從國際收支情況看，人民幣大幅貶值的空間似乎不大，需要觀察後續市場的反應以及監

管的態度。

人民銀行有關負責人表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，

今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了７元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這

是市場供求和國際匯市波動的反映。需要說明的是，人民幣匯率「破７」，這個「７」不是年齡

，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「７」更像水庫的水位，豐水

期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

社科院世界經濟與政治研究所研究員張明今日發布快評稱，經濟基本面並不意味著人民幣兌

美元匯率在破７後會出現斷崖式下跌，預計短期內仍將在７上下保持穩定，除非美國政府在今年

下半年繼續加徵中國商品的進口關稅。不過他同時認為，在在岸人民幣兌美元匯率破７不到一個

小時之內，人民銀行就在網站上發布了答記者問，這意味著人行對破７已經有所準備，是有意為

之。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２２５，較上個交易日貶２２９點子，創逾八個月（去年

１２月３日以來）新低。（ｃａ）

