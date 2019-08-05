【聚焦數據】７月財新中國服務業ＰＭＩ跌至５１﹒６，創五個月低

《經濟通通訊社５日專訊》７月財新中國服務業ＰＭＩ跌至５１﹒６，低於預期，較上月回

落０﹒４個百分點，為５個月以來最低。

此前公布的７月財新中國製造業ＰＭＩ升至４９﹒９，兩大行業ＰＭＩ一升一降，７月財新

中國綜合ＰＭＩ錄得５０﹒９，高於６月０﹒３個百分點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，７月中國經濟呈現出階段性的修復

和改善，這與大規模減稅降費、貨幣政策持續發力、以及政府對基建投資的蓄力有關。但在債務

金融嚴監管和貿易摩擦環境下，中國經濟修復的持續性有待進一步觀察。目前中國經濟並未處於

失速下滑的境地，經濟減速是波動、可控的過程。



＊７月份中國經濟活動增速仍然偏弱＊



內地綜合ＰＭＩ指數改善，原因是製造業產出結束了６月份的收縮態勢，趨於平穩。另一方

面，服務業經營活動在７月份僅有小幅增長，中國通用服務業經營活動指數（經季節性調整）從

６月份的５２﹒０降至５１﹒６，為５個月以來最低值。

７月份綜合新訂單量增速上升，但仍屬小幅。增速改善主要源於服務業新增業務量進一步增

長，增速雖然略低於６月份，但仍屬可觀。月內接獲更多新訂單的服務業企業表示增長動力來自

新產品和新客戶。與此同時，製造業新訂單量也恢復增長，但增速極微。

出口方面，在３個月以來，新增出口訂單總量第二次錄得輕微上升，動力主要來自服務業，

其出口銷售有實質回升。製造業的新增出口業務量在經過６月份的輕微收縮後，至７月份大致趨

於平穩。

第三季初，中國就業情況仍然偏於低迷，綜合數據顯示用工規模連續第三個月出現輕微收縮

。用工收縮主要集中在製造業，本月收縮率為２月份以來最大。服務業７月份用工保持輕微增長

，由於經營活動增速放緩，加上企業著力控製成本，用工意願受到抑制。

７月份數據顯示，中國企業積壓工作量進一步輕微上升，主要原因是制造業積壓業務量小幅

增加，而服務業未完成業務量則繼續輕微下降，部分服務業企業加大了清理積壓業務的力度。（

ｃａ）

