【ＦＯＣＵＳ】若「ｊｕｓｔ　ａｎｏｔｈｅｒ中國城市」那刻來臨

【ＦＯＣＵＳ】示威遍地開花、罷工、堵路癱瘓城市！就在於傳媒鏡頭前「神隱」１３天的

特首林鄭月娥周一（５日）早上十時見記者前，本港ＰＭＩ及恆指分別以逾十年新低及半年低位

「贈興」；伴隨出口、零售最壞情況仍未至，加上中美貿易戰逆風再起，香港第三季經濟陷入技

術性衰退恐「劫數難逃」。

特首於記者會亦警示，玉石俱焚式抗爭會將香港推上「不歸路」，而三司司長獨缺律政司長

鄭若驊亦引人揣測；對於「設立獨立調查委員會」及「全面撤回逃犯條例」，則仍無影蹤。本欄

６月２７日所指「小心香港陷『失治』時代」一語成讖之後，港人或須慎防「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎ

ｇ ｉｓ ｊｕｓｔ ａｎｏｔｈｅｒ

Ｃｈｉｎｅｓｅ ｃｉｔｙ」的那一刻提早來臨……



＊經濟如臨深淵，第三季恐難避技術衰退＊



由政府６月發起修訂《逃犯條例》而挑起的連串風波迄今已進入第９周，癱瘓全城的「８．

５」大罷工此時正在上演；過往數周的街頭示威遍地開花，仇恨暴力行為螺旋式升級。以「國際

金融中心」自居的香港如臨深淵，由近期多項經濟數字可見－－包括第二季預估經濟增長遠遜預

期僅升０﹒６％，為十年最差；６月零售、出口按年跌幅續擴大至

６﹒７％、９％，分別錄今年２月、２０１６年來最弱；最新７月整體經濟ＰＭＩ降至

２００９年來最低；即使如「大笨象」匯控（０００５），香港區次季稅前盈利錄按季倒退２﹒

７７％；而一眾本地股煤氣（００００３）、港鐵（０００６６）、恆生

（０００１１）、周大福（１９２９）、國泰（００２９３）等早市齊創月低，做零售的莎莎（

００１７８）更錄歷史新低。

有鑑於此，瑞銀、大和、星展、美林等多間大行已爭相將香港全年增長預期下調至低至０，

惟此大多僅計入政局不明朗、中港內外需疲弱的因素，尚未反映可能的資本大外流、股樓顯著震

盪、失業率急升等。



＊門戶地位難再，人幣異動或暗示優勢減＊



令人極度不解的是，政府今早的記者會除了宣布警方即日起每日舉行記者會、適時跨部門記

招外，仍只是重複譴責暴力，而未有任何實質舉措緩和當前籠罩香江的緊張氣氛，

包括「設立獨立調查委員會」作全面調查及「全面撤回逃犯條例」。此是否已錯過避免「暴力抗

爭常態化」甚至「罷工常態化」的懸崖勒馬最後機會？

在此之際，有兩項數據值得一提，一是內地對港出口相對總出口佔比，於６月跌至僅

１０％邊緣，而於９０年代初，此比例高達逾四成，顯示香港作為中國通往全球市場門戶的相關

性急速減弱。二是在岸離岸人幣周一雙雙失守７算，除了中國對侵侵威脅加稅還以顏色，更或是

人幣市場化改革再試牛刀。倘若北京未來決意徹底消除限制人幣使用的障礙，令人幣真正國際化

，勢極大削弱香港的優勢。

回歸２２年來的安定繁榮，因一場修例風波而瀕面目全非，港人或須慎防「Ｈｏｎｇ Ｋｏ

ｎｇ ｉｓ ｊｕｓｔ ａｎｏｔｈｅｒ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｃｉｔｙ」的那一刻提早來臨。希

望今次不會再一語成讖！

