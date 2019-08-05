《融天納地－溫天納》資本市場內憂外患夾擊下「六穩」再出台

《融天納地》香港資本市場正面臨內憂外患，國際、內地及香港投資界多次與筆者討論香港

股市何去何從？與此同時，三千億美元中國出口貨物加徵一成關稅風雲再起，一切將考驗中央政

府的智慧如何化解一系列新舊挑戰？



在美國出關稅新招前幾天，中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究目前經濟形勢和

經濟工作，由習近平總書記主持會議。筆者特別想提國家的財政、貨幣、投資及內需政策的新趨

勢。



在財政和貨幣政策領域，這次會議與４月份內容基本相同，均強調積極的財政政策要加力提

效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度。在財政政策方面，強調繼續落實落細減稅減費政策，預計短期

減稅減費目標不會再度提升，貨幣政策強調保持流動性合理充裕，內容略為中性。



參考內地數據分析，財政政策並未如市場預期般加大減稅降費的力度，主因第一季度實體經

濟槓桿率上升較快，財政收支缺口快速擴大，財政支出與收入累計同比之差拉寬，限制了內地財

政政策寬鬆空間。關於內地貨幣政策表述，與此前變化不大，估計與近期通脹位處高位和信用問

題相關，國家將以流動性疏導政策為主。



在擴內需領域，會議新增強調深挖內地需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，

多用改革辦法擴大消費。目前，內地投資受到房地產、製造業投資增長速度下滑壓力較大影響，

易下難上，外貿進出口增長速度則受中美貿易戰惡化和環球經濟下滑影響或將快速下滑，擴內需

成為穩增長的重要對策，特別是近年內地農村居民收入增長速度高於城鎮居民收入的增長速度，

若能盤活內地農村消費市場，有助擴內需，提升穩定經濟增長速度。



鑒於內地經濟下滑的壓力，會議重提「六穩」－穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資

、穩預期），反映出在目前的新環境下，穩定經濟的發展成為國家首要任務。是次政治局會議乃

在特朗普宣布新關稅前召開，在新形勢下，六穩更形重要。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

