《匯市一周－徐惠芳》非農數據差預期，美元整固，歐元英鎊仍弱

《匯市一周》展望周一（５日），重要數據公布：瑞士７月ＳＥＣＯ消費者信心指數、瑞士

６月實際零售銷售年率、英國７月服務業採購經理人指數、英國７月綜合採購經理人指數、歐元

區８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數、美國７月Ｍａｒｋｉｔ綜合採購經理人指數終值、美國７

月ＩＳＭ非製造業指數。



周一亞市，澳洲公布，７月ＴＤ通脹月率為０﹒３％，前值０﹒０％；年率為１﹒８％，前

值１﹒６％。市場預期，澳儲行周二（６日）會議將按兵不動，或重申，如有必要將進一步減息

。澳元下挫至０﹒６７５５，趨勢往下。日本７月日經綜合採購經理人終值為５１﹒２，前值

５１﹒２；日本７月日經服務業採購經理人指數終值為５１﹒８，前值５２﹒３。市場認為，日

本服務業在第三季度初繼續下滑；反映潛在服務業開始失去動力，就業和新企業增長均有所放緩

；隨著日韓緊張局勢升級，在銷售稅上調之前服務業增長放緩，可能會導致衰退風險上升。美元

兌日圓下挫至１０５﹒８５，趨勢往下。



美匯指數延續弱勢，交投於９８大關之上，美國總統特朗普的推文，加劇全球貿易風險，令

美聯儲減息的預期進一步升溫。美國７月非農就業人數增加１６﹒４萬，預期增加１６﹒５萬，

７月失業率為３﹒７％。美國非農數據公布後，美元整體有所反彈。聯邦基金利率期貨暗示，市

場預計美聯儲９月減息機會９６﹒５％，加息機會３﹒５％。



聯儲局上周一如預期，減息２５點子至２厘至２﹒２５厘區間，美聯儲主席鮑威爾表示，減

息是對下行風險的保險性行動，是周期中期的政策調整，而不是長期寬鬆政策的開始。市場關心

，是次減息２５基點後，美聯儲此後間隔多久才會有下一步行動。美國總統特朗普表示，鮑威爾

讓大家失望，市場希望聽到他說，美聯儲正開始漫長而激進的減息周期。



＊脫歐主導英鎊＊



歐元區６月零售銷售年率為２﹒６％，前值１﹒３％修正至１﹒０％，預估為１﹒３％；月

率為１﹒１％，前值－０﹒３％，預估為０﹒３％。歐元區６月零售銷售按國家排列：克羅地亞

按月上漲６﹒８％；德國排第二，按月上漲３﹒５％；波蘭排第三，按月上漲２﹒８％。６月歐

元區汽車燃料價格上漲，按月升幅１﹒６％；食品、飲料和煙草價格上漲１﹒２％；非食品價格

上漲１﹒１％。歐元區６月生產者物價指數月率為－０﹒６％，前值－０﹒１％修正至

－０﹒６％，預估為－０﹒３％；年率為０﹒７％，前值１﹒６％，預估為０﹒８％。歐元周一

亞市，在１﹒１１１８爭持，趨勢往下，上方阻力１﹒１１８５、１﹒１２４５。



英國７月Ｍａｒｋｉｔ建築業採購經理人指數為４５﹒３，前值４３﹒１，預估為

４６﹒０。英倫銀行行長卡尼表示，無協議脫歐的可能性非常大，對經濟衝擊將是立竿見影的；

汽車、食品、化工和運輸行業受到無協議的影響最大；無協議脫歐將引發通脹；將竭盡全力支持

經濟，但重申英央行所能做的有限。



英倫銀行上周貨幣政策委員會，９名成員一致通過，維持０﹒７５％央行基準利率、

４３５０億英鎊資產購買規模和１００億英鎊企業債購買規模不變。英倫銀行行長卡尼表示，無

論英國脫歐採取何種形式，貨幣政策的反應都不會是自動的，利率可能朝兩個方向發展。中期而

言，脫歐的動態仍是主導英鎊走勢的關鍵，隨著市場恐慌減弱，英鎊並非只有下跌這種可能。英

鎊周一亞市，在１﹒２１４３整固，趨勢往下，上方阻力１﹒２１９５、１﹒２２５５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

