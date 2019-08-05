《師傅教路－黃瑋傑》普拉達減少降價銷售，製成品存貨壓力成挑戰

《師傅教路》普拉達（０１９１３）於上周四（１日）公布了今年上半年度業績後，股價連

續兩日逆市上揚，重越１０天和２０天移動平均線，但業績能支持升勢持續嗎？

截至今年６月底止上半年度，普拉達實現收益淨額１５﹒７億歐元，按當前匯率計增長２％

；零售淨銷售額為１２﹒３２億歐元，與去年同期一致，主要受減少降價銷售決定所影響下。集

團期內淨收入為１﹒５５億歐元，大幅增長５５﹒７％，但主要是受到專利稅項優惠的正面影響

。由於專利盒制度的應用程序已經完成，而且於今年７月１日，ＰＲＡＤＡ ｓｐａ與意大利稅

務機關正式簽訂協議，該協議於２０１５年至２０１９年稅務年度有效，可於稅項一欄呈列六個

月回顧期間的大額非經常性收入。



＊半年亞太銷售淨額下跌４％＊



按地區劃分，歐洲、美洲及日本等主要市場銷售淨額均錄得增長，增幅介乎５％至７％之間

，但亞太區銷售淨額卻下跌了４％，佔集團銷售淨額比重由３４﹒４％下降至３２﹒２％。其中

，大中華產生的銷售淨額為３﹒３６億歐元，按當前匯率下降２﹒３％，按固定匯率計則下降５

﹒１％，主要受社會動盪以及不利的貨幣波動影響，香港出現經濟收縮，但收縮情況因中國大陸

的增長以及本地廣告宣傳舉措的支持而有所緩解。

按品牌劃分，Ｐｒａｄａ和Ｃｈｕｒｃｈ’ｓ銷售淨額均錄得３％左右增長，但Ｍｉｕ

Ｍｉｕ表現仍乏起色，銷售淨額下跌了５﹒９％﹒據集團解釋，有關減少完全歸因於降價促銷減

少所致。按產品線劃分，增長主要來自服裝，增幅為７﹒６％，其他產品如皮具用品及鞋履近乎

持平。按渠道劃分，直營店銷售淨額下跌０﹒４％，佔銷售淨額７９﹒７％。今年上半年，集團

共開設１１間店舖及關閉１０間店舖，於今年６月３０日合共有６３５間直接營運店舖；獨立客

戶及特許經銷商的銷售額增長１４﹒９％，佔銷售淨額比重由１８﹒１％上升至２０﹒３％，主

要是由於向電子商務零售商的付運增加。



＊中期存貨淨額增加８﹒６％＊



雖然集團減少降價銷售，正價銷售額比率有所上升，但毛利率仍由２０１８年備考期間

７２％下降至７１﹒７％，主要由於銷售組合情況不理想造成攤薄。另一方面，經營開支增加了

４﹒６％至９７５億歐元，佔收益淨額比例由６０﹒７％上升至６２﹒１％，主要由於額外的傳

訊及廣告宣傳活動以及勞動力增加所致。還有值得注意的是，集團存貨淨額增加了８﹒６％至６

﹒８５億歐元，其中，製成品存貨增加了７﹒４％至５﹒６９億歐元，佔存貨淨額的大部分。集

團如何在減少降價銷售的同時令製成品存貨水平下降，將是一個挑戰。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

