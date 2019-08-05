《金石為開－黃威》金價先抑後揚，或向上突破

《金石為開》上周金融市場極為動盪，黃金走勢大幅波動。美聯儲鷹派降息，鮑威爾直言這

並非降息周期的開始，導致美元指數衝上年內新高，施壓金價。但特朗普突然宣布對華加徵關稅

，風險資產聞訊下挫，避險情緒升溫又推動黃金重返高位。隨後公布的美國７月非農略遜預期，

市場反應有限。全周金價先抑後揚，累計大漲１﹒５６％。



美聯儲一如市場預期將聯邦基金利率目標區間下調２５個基點，並將縮表停止時間提前兩個

月至８月１日。但是政策聲明及鮑威爾於新聞發布會上的發言並沒有給出足夠鴿派的信號。鮑威

爾明確表示，此次降息只屬於政策中段的調整，是出於對美國經濟的保護。雖然他承認可能會再

次降息，但也指出這並非一個長降息周期的開始。另外，鮑威爾還告誡市場不要設想美聯儲不會

再加息。會後過於激進的鴿派預期出現大幅修正，美元指數指向２６個月新高，導致黃金承壓頗

重。



不過中美關係突然出現惡化，迅速扭轉了市場走勢。特朗普連發ｔｗｉｔｔｅｒ指責中國出

爾反爾，並宣布自９月１日起，將對價值３０００億美元的中國商品加徵１０％的關稅，並揚言

一旦談判陷入僵局，可能將關稅稅率提升至２５％。中美之間僅進行了Ｇ２０後的首次會談，特

朗普便開始加徵關稅，可見談判進展極為不順，雙方分歧或十分巨大。市場避險情緒驟升，美股

連續下挫，刺激金價強勢反彈，升至年內高位附近。



美國７月新增非農就業人數１６﹒４萬，略遜預期的１６﹒５萬；失業率持平於３﹒７％，

略遜預期的３﹒６％；薪資則同比增長３﹒２％，高於預期的３﹒１％。薪資維持較強勁的增長

，將繼續支持消費，從而推動ＧＤＰ增長。７月非農應不會改變美聯儲對美國經濟前景的預測，

目前的變數主要在於中美貿易關係。而在特朗普宣布加關稅後，貿易局勢的不確定性增加，令市

場認為美聯儲應進一步降息。從ＦｅｄＷａｔｃｈ來看，這一預期反而較議息會議之前得到了加

強，鮑威爾所做的預期管理，效果暫時並不理想。



黃金多頭原本已經式微，但貿易局勢的突然惡化令金價短線走勢再度轉強。目前金價仍運行

於保歷加通道上半部，雖然暫時受到上軌制約，但多頭重新掌握主動權。若美股回調加深，金價

有機會向上突破。本周重要數據不多，主要關注英國二季度ＧＤＰ及中美關係的進展。

《六福金融分析師 黃威》

