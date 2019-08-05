《ＥＴＦ導航－陸頴詩》下半年全球經濟下行風險增加，但非衰退

《ＥＴＦ導航》早前美國國債孳息率曲線出現短暫倒掛，加上近期經濟數據轉趨疲弱、中美

貿易磨擦仍存在不確定性，以及金融市場經歷大幅波動，令市場擔憂美國經濟正步向衰退。然而

，在領航投資策略及研究部最新發布的經濟展望中，我們認為全球主要經濟體將會出現增長放緩

，但尚未至於立即陷入衰退。



＊全球經濟很大機會出現軟陸＊



受各方面不明朗因素影響，我們認為全球經濟增速放緩的情況將延續至明年，但相信央行的

貨幣政策可引導經濟實現軟？陸，尤其是美國和中國這兩大主要經濟體。我們預測，今年年底前

美國經濟增長１﹒７％，而中國經濟增速則放緩至６﹒２％，低於趨勢增長水平。

美國國債孳息率在過去數月曾出現倒掛，令市場對美國經濟衰退的憂慮升溫。然而，我們的

亞太區首席經濟學家王黔博士認為，投資者不能只看單一指標，因為經濟衰退可以是由某種資產

泡沫的產生或過度槓桿觸發；鑑於美國企業的資產負債表現仍見穩固，加上目前通脹壓力並不明

顯，我們預料美國經濟在溫和貨幣政策的支持下今年可實現軟著陸，但在未來１２－１８個月內

陷入經濟衰退的機會由３０％上升至４０％。

中國方面，我們預期人民銀行只會推出有限度的政策刺激措施，因為過度刺激會令金融市場

的風險增加。人民幣短期內將繼續面臨下行壓力或適度貶值，但預期人民銀行將會採取措施以保

障人民幣不會大幅波動。



＊中美貿易紛爭短期內不會得到解決＊



中美雙方新一輪貿易談判剛於７月底結束，但美國即宣布對中國貨品徵收關稅，令雙方貿易

關係再度升溫。由於雙方存在明顯分歧，最終是否能夠達成協議，仍是未知之數。我們相信，不

大可能有一個協議能夠圓滿解決所有問題，因此談判可能會「再度出現反覆」，為市場帶來不確

定性和波動性。



＊全球央行取態轉趨寬鬆＊



面對全球經濟增長放緩、貿易關係不明朗以及通脹預期降溫，聯儲局７月底宣布減息四分一

厘。我們預期，聯儲局於年底前將會再次減息，減幅料０﹒２５％，但這並不代表減息周期的開

始，而是透過推行「預防性減息」措施，以延長美國經濟擴張的周期。

至於通貨膨脹方面，大部分發達經濟國家將年度通脹目標設為２％。然而，受全球化和科技

創新發展等長期動力因素影響，我們認為美國、歐洲、日本和其他國家實現這一目標的可能性很

低。我們預期２０２０年美國通脹率可能會維持在２％以下。

隨著市場波動性及政策不確定性增加，我們對未來十年的投資回報前景保持謹慎，預計股票

和債券的長期回報率將處於較低水平。當經濟增長擴張處於周期的後期時，或市場恐慌經濟衰退

即將到來，我們建議投資者保持紀律，維持全球多元化分散投資，並實行低成本的投資策略，以

減低投資組合的波動性。《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

