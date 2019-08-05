《陶冬天下－陶冬》美聯儲再祭利率牌，約翰遜初探脫歐局

《陶冬天下》華盛頓的兩位男人各說了幾句，結果把全世界的資產市場翻了一個底朝天。第

一位是聯儲掌門人鮑威爾在記者會上稱目前的降息並非新減息周期的開始，令滿心期待資金成本

一降再降的市場大失所望。第二位是美國總統特朗普突然在推特上說，即將對３０００億美元中

國產品徵收１０％的關稅。市場聞訊大嘩，股價一挫再挫，一批發達國家出現國債場短期利率倒

掛，隨著３０年債利率負值，德國破天荒地地出現所有國債種類均為負利率。除此之外，英國內

閣大臣聲稱硬脫歐應該成為最可能發生的結果，英鎊對美元跌到１﹒２２。最新的美國非農就業

人數有所放緩，但是工資增長理想，不過這些敵不過特朗普的推特上的幾句貿易話題，美元匯率

走低，石油閃跌，黃金沖上新的高位。



美國７月非農就業人數增加１６４Ｋ，符合預期但是較上期的２２４Ｋ明顯回落；時薪增長

３﹒２％，依然強勁。數據再一次證實，勞工市場沒有受到全球貿易局勢太大衝擊，經濟增長正

在回歸正常的速度，減稅效果大致消失，但是強勁的收入增長應該可以令個人消費維持在快速軌

道，美國經濟的近期前景並不悲觀。這一組數字不會改變聯儲對經濟的判斷，它的政策關注點依

然在乎周邊不確定因素，尤其是貿易不確定性。



在上星期，聯儲決定在金融危機過後第一次減息，這個在所有市場人士的預料之中，不過在

記者會上鮑威爾所展現出的對持續加息的審慎程度卻令不少人驚訝。這種一面推出寬鬆政策，一

面卻顯示出不情願，被稱為鷹派的減息。美國貨幣當局愈來愈意識到，自己的政策受到債市的干

預甚至主導，為了不令市場預期感到失望甚至崩盤，聯儲曾經幾次跟隨市場意願行事。這次又是

！債市利率大幅度下沉，市場預期與決策者的前瞻性指引並不相稱。為了不被債市的利率預期所

挾持，鮑威爾特地發出了鷹派降息宣言，直認這不是新的利率周期的開始。聯儲的反擊未滿

２４小時，輪到特朗普出手了。白宮所宣布的貿易制裁，可能觸發新一輪的市場恐慌，甚至全球

衰退。此舉有可能逼迫聯儲在減息上不敢嘎然而止，因為貿易有事，利率政策必須隨時頂上。



鮑里斯．約翰遜在唐寧街十號住滿了第一個整周，他所經歷的事情比正常的一周要飽滿好多

。在地方補選中議席輸給脫歐政黨，保守黨聯盟的多數席位只剩下一張；他的內閣大臣失言，被

眾媒體和議員之一；英格蘭銀行告硬脫歐的風險，最大的事件是英鎊的暴跌。約翰遜組織了一個

「脫歐為宗旨」的「戰時內閣」。不過約翰遜目前正享受著迎新紅利，作為新人上任，其民調結

果較之前高了８－１０個點，保守黨的支持率亦開始上升。隨著Ｂｒｅｃｏｎ議席花落別處，保

守黨陣線的多數黨席位掉到最低限度。面臨蘇格蘭、北愛爾蘭可能的分離和保守黨的徹底分裂，

約翰遜未必敢在１０月底硬脫歐。筆者覺得還是重新大選尋求選民指引的機會更大一點。



本周關注點：英國（－０﹒１％， ＱｏＱ）和日本（０﹒８％）第二季度ＧＤＰ增長；中

國信貸和社融數據；聯儲要員演講。最重要的是太平洋兩岸的貿易糾紛。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

