《經濟通通訊社５日專訊》致浩達控股（０１７０７）預計截至６月３０日止中期錄得綜合
虧損，而去年同期則錄綜合純利為３４０萬元。
該集團指轉盈為虧主因自去年開始，建築及工程業務採用較積極的定價策略以維持競爭力，
使毛利率下降，而期內行政費用較去年同期增加約４００萬元，乃受強制性無條件現金要約使法
律及專業費用增加，以及員工數目增加使員工成本上升。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:03
【企業盈警】致浩達（０１７０７）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社５日專訊》致浩達控股（０１７０７）預計截至６月３０日止中期錄得綜合
虧損，而去年同期則錄綜合純利為３４０萬元。
該集團指轉盈為虧主因自去年開始，建築及工程業務採用較積極的定價策略以維持競爭力，
使毛利率下降，而期內行政費用較去年同期增加約４００萬元，乃受強制性無條件現金要約使法
律及專業費用增加，以及員工數目增加使員工成本上升。
該集團預期於本月末公布業績。（ｗｈ）
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