《經濟通通訊社５日專訊》啟迪國際（００８７２）預期截至６月３０日止中期虧損淨額將
較去年同期虧損約４９６４萬元增加約５０％，即約７４４６萬元。
虧損增加主因期內融資成本因可換股債券估算利息劇增而增加。但該集團預期因今年２月完
成非常重大收購事項，期內收益將較去年同期增加超過７０％。此外，該集團可能須就於
Ｓｉｎｏ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ的２﹒４６％股權作出減值評估
，於去年底有關股權帳面值約３９１０萬元。
該集團預期於本月２９日或前後公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:04
【企業盈警】啟迪國際（８７２）料中期虧損增５０％
《經濟通通訊社５日專訊》啟迪國際（００８７２）預期截至６月３０日止中期虧損淨額將
較去年同期虧損約４９６４萬元增加約５０％，即約７４４６萬元。
虧損增加主因期內融資成本因可換股債券估算利息劇增而增加。但該集團預期因今年２月完
成非常重大收購事項，期內收益將較去年同期增加超過７０％。此外，該集團可能須就於
Ｓｉｎｏ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ的２﹒４６％股權作出減值評估
，於去年底有關股權帳面值約３９１０萬元。
該集團預期於本月２９日或前後公布業績。（ｗｈ）
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰