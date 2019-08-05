【企業盈警】啟迪國際（８７２）料中期虧損增５０％

《經濟通通訊社５日專訊》啟迪國際（００８７２）預期截至６月３０日止中期虧損淨額將

較去年同期虧損約４９６４萬元增加約５０％，即約７４４６萬元。

虧損增加主因期內融資成本因可換股債券估算利息劇增而增加。但該集團預期因今年２月完

成非常重大收購事項，期內收益將較去年同期增加超過７０％。此外，該集團可能須就於

Ｓｉｎｏ Ｐａｒｔｎｅｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ的２﹒４６％股權作出減值評估

，於去年底有關股權帳面值約３９１０萬元。

該集團預期於本月２９日或前後公布業績。（ｗｈ）

