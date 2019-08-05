【企業盈喜】新城悅服務（１７５５）料中期合併淨利潤增至少１倍

《經濟通通訊社５日專訊》新城悅服務（０１７５５）預計截至６月３０日止中期合併淨利

潤將較去年同期的５４５０萬元人民幣增長至少１倍，即約１﹒０９億元人民幣。

該集團指合併淨利潤增長主因物業管理面積增加及增值服務收入上升所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

