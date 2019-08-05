【企業盈喜】當代置業（１１０７）料中期綜合淨溢利增最多５０％

《經濟通通訊社５日專訊》當代置業（０１１０７）預期截至６月３０日止中期綜合淨溢利

將較去年同期增加約３０％至５０％。

該集團預期綜合淨溢利大幅增加主因期內向購房者交付的總建築面積較去年同期增加及交付

物業的毛利率增加。

該集團預期於本月１４日前公布業績。（ｗｈ）

