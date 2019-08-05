《經濟通通訊社５日專訊》當代置業（０１１０７）預期截至６月３０日止中期綜合淨溢利
將較去年同期增加約３０％至５０％。
該集團預期綜合淨溢利大幅增加主因期內向購房者交付的總建築面積較去年同期增加及交付
物業的毛利率增加。
該集團預期於本月１４日前公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:04
【企業盈喜】當代置業（１１０７）料中期綜合淨溢利增最多５０％
《經濟通通訊社５日專訊》當代置業（０１１０７）預期截至６月３０日止中期綜合淨溢利
將較去年同期增加約３０％至５０％。
該集團預期綜合淨溢利大幅增加主因期內向購房者交付的總建築面積較去年同期增加及交付
物業的毛利率增加。
該集團預期於本月１４日前公布業績。（ｗｈ）
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰