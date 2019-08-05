《經濟通通訊社５日專訊》周黑鴨（０１４５８）預期截至６月３０日止中期公司擁有人應
佔淨利潤較去年同期約３﹒３２億元人民幣下跌約３５％，即約２﹒１６億元人民幣。
該集團指有關淨利潤減少主因門店經營利潤率下跌、原材料成本上漲導致毛利率減少、位於
湖北華中工廠一期自去年１０月投產、位於河北的華北工廠自去年４月投產帶來折舊及能耗等成
本上升及門店租金增長。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:04
【企業盈警】周黑鴨（０１４５８）料中期利潤跌３５％
《經濟通通訊社５日專訊》周黑鴨（０１４５８）預期截至６月３０日止中期公司擁有人應
佔淨利潤較去年同期約３﹒３２億元人民幣下跌約３５％，即約２﹒１６億元人民幣。
該集團指有關淨利潤減少主因門店經營利潤率下跌、原材料成本上漲導致毛利率減少、位於
湖北華中工廠一期自去年１０月投產、位於河北的華北工廠自去年４月投產帶來折舊及能耗等成
本上升及門店租金增長。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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