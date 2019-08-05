【企業盈警】新特能源（１７９９）料中期利潤降最多７５％

《經濟通通訊社５日專訊》新特能源（０１７９９）料截至６月３０日止中期公司擁有人應

佔利潤將較去年同期下降介乎約６５％至７５％，即２﹒１６億元至３﹒０２億元（人民幣．下

同）。

該集團指，有關利潤下降主因多晶硅銷售價格大幅下跌４３﹒０３％，由去年同期每噸

１１﹒０４萬元下降至今年上半年約６﹒２９萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

