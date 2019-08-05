【企業盈警】玖源集團（００８２７）料中期續錄虧損

《經濟通通訊社５日專訊》玖源集團（００８２７）預期截至６月３０日止中期將錄虧損，

而去年同期虧損約１﹒６１億元人民幣。

該集團指，雖然期內管理費用較去年同期下降，但原料天然氣價格上調，同時尿素、甲醇及

合成氨市場價格比去年下跌，特別是甲醇和合成氨產品價格有較大跌幅，故經營毛利大幅下跌，

加上今年１月及３月所載發行之可換股債券撥備的估值損失令期內錄虧損。（ｗｈ）

