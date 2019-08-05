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即市新聞

05/08/2019 08:05

【企業盈警】世紀睿科（１４５０）料中期蝕最少１４００萬人幣

　　《經濟通通訊社５日專訊》世紀睿科（０１４５０）預期截至６月３０日止中期淨虧損不少
於１４００萬元（人民幣．下同），而去年同期淨虧損則約５９０萬元。
　　該集團指虧損主因採納新技術項目仍未開始大規模執行而導致收入減少不少於３０％，加上
期內錄得匯兌損失約２０萬元，而去年同期則錄得匯兌收益約３９０萬元。
　　該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

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