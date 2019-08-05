【企業盈喜】超威動力（００９５１）料中期多賺不少於１﹒４５倍

《經濟通通訊社５日專訊》超威動力（００９５１）早前指，截至６月３０日止中期純利大

幅增加之後，再公布根據未經審核綜合管理帳目的初步評估，中期純利將不少於２﹒５億元人民

幣，即較去年同期增加不少於約１﹒４５倍。

該集團曾指有關盈利上升主因成本下降令毛利率有所提升所致。（ｗｈ）

