《經濟通通訊社５日專訊》中星集團（０００５５）預期截至６月３０日止中期虧損介乎約
５００萬元至２０００萬元，而去年同期虧損約２２９０萬元。
該集團指，虧損減少主因期內持作買賣投資之公平值收益約２００萬元，而去年同期公平值
虧損約２２４０萬元，當中部分已由期內錄得投資物業公平值收益減少至約３３萬元所抵銷，而
去年同期則錄公平值收益約１０７０萬元。
該集團指仍落實業績，尤其是若干貿易應收款項及是否有其他金融資產公平值的減值虧損。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:06
【企業盈警】中星集團（０００５５）料中期蝕最多２０００萬元
《經濟通通訊社５日專訊》中星集團（０００５５）預期截至６月３０日止中期虧損介乎約
５００萬元至２０００萬元，而去年同期虧損約２２９０萬元。
該集團指，虧損減少主因期內持作買賣投資之公平值收益約２００萬元，而去年同期公平值
虧損約２２４０萬元，當中部分已由期內錄得投資物業公平值收益減少至約３３萬元所抵銷，而
去年同期則錄公平值收益約１０７０萬元。
該集團指仍落實業績，尤其是若干貿易應收款項及是否有其他金融資產公平值的減值虧損。
該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰