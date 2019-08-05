【企業盈警】中星集團（０００５５）料中期蝕最多２０００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》中星集團（０００５５）預期截至６月３０日止中期虧損介乎約

５００萬元至２０００萬元，而去年同期虧損約２２９０萬元。

該集團指，虧損減少主因期內持作買賣投資之公平值收益約２００萬元，而去年同期公平值

虧損約２２４０萬元，當中部分已由期內錄得投資物業公平值收益減少至約３３萬元所抵銷，而

去年同期則錄公平值收益約１０７０萬元。

該集團指仍落實業績，尤其是若干貿易應收款項及是否有其他金融資產公平值的減值虧損。

該集團預期於本月１９日公布業績。（ｗｈ）

