【企業盈喜】春立醫療（０１８５８）料中期利潤增逾７０％

《經濟通通訊社５日專訊》春立醫療（０１８５８）預期截至６月３０日止中期利潤將較去

年同期５０４０萬元人民幣增逾７０％，即約８５６８萬元人民幣。

該集團指利潤增加主因營業收入增長超過５０％，且對研發、產品質量及技術創新的持續投

入及在產品改進活動包括學術推廣方面的努力。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

