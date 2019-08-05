《經濟通通訊社５日專訊》春立醫療（０１８５８）預期截至６月３０日止中期利潤將較去
年同期５０４０萬元人民幣增逾７０％，即約８５６８萬元人民幣。
該集團指利潤增加主因營業收入增長超過５０％，且對研發、產品質量及技術創新的持續投
入及在產品改進活動包括學術推廣方面的努力。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
05/08/2019 08:07
【企業盈喜】春立醫療（０１８５８）料中期利潤增逾７０％
《經濟通通訊社５日專訊》春立醫療（０１８５８）預期截至６月３０日止中期利潤將較去
年同期５０４０萬元人民幣增逾７０％，即約８５６８萬元人民幣。
該集團指利潤增加主因營業收入增長超過５０％，且對研發、產品質量及技術創新的持續投
入及在產品改進活動包括學術推廣方面的努力。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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