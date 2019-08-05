《日入而息》匯控業績勝預期市場對范寧退任感意外，恒生多賺８％

《今天重點》﹡匯控（００００５）半年列帳基準稅後盈利９９﹒４億美元升１８﹒１％，

息十美仙；匯控指再展１０億美元回購計劃，另行政總裁范寧退任；匯控中

期「炒房」稅前利潤２８﹒２４億美元按年跌１８％；亞洲稅前盈利

９７﹒８億美元，按年升４﹒３％；匯控中期列帳基準收入升７﹒６％，淨

利息收益升１％；匯控指續邁向２０２０年有形股本回報率逾１１％目標；

收入增長率與支出增長率之差為正４﹒５％；杜嘉祺稱新任行政總裁遴選或

需時６－１２個月；匯控表示本港社會事件持續，或影響投資信心及零售市

道；范寧退任行政總裁，集團需改變以應對市場挑戰

﹡恆生（０００１１）半年純利升８％，派第二次中期股息１﹒４元；恆生指

暫約２０間分行服務受影響，今容許員工彈性上班或在家工作；下半年香港

跟隨減息機會不大，對淨息差表現不敢太樂觀

﹡本港７月ＰＭＩ跌至４３﹒８，創１０年新低

﹡陳茂波稱若本港第三季再現負增長，技術上進入衰退；陳茂波預警經濟有衰

退風險，但強調政府不會縮減公共開支

﹡林鄭月娥稱今起警方每日舉行記者會，政府亦有跨部門記招；玉石俱焚方式

會推香港上不歸路；有人挑戰一國兩制；不會下台；林鄭多次避答設獨立調

查委員會，重申已回應市民訴求；林鄭記招無提解危方案，學者指強硬處事

將火上加油



《即日市況》﹡本港政局動盪，港股挫７６７點收２６１５１近七個月新低



《深滬股市》﹡人幣７時代引恐慌，滬指收跌１﹒６％至近半年低



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒１１７１╱７３，日圓最新報１０６﹒０３╱０９



《公司業績》﹡匯控（００００５）中期「炒房」稅前利潤２８﹒２４億美元按年跌１８％

；亞洲稅前盈利９７﹒８億美元，按年升４﹒３％；匯控中期列帳基準收入

升７﹒６％，淨利息收益升１％

﹡恆生（０００１１）中期淨利息收入升１１％，非利息收入升２％；恆生中

期信貸損失及減值提撥逾５億，一級資本比率升至１８﹒２％

﹡泓富（００８０８）中期可分派收入升２﹒６％，中期派息９﹒３３仙

﹡卡賓服飾（０２０３０）中期多賺０﹒８％，中期息７﹒５港仙

﹡ＩＧＧ（００７９９）中期少賺２８％，中期息１３港仙



《公司資訊》﹡匯控（００００５）續邁向２０２０年有形股本回報率逾１１％目標；收入

增長率與支出增長率之差為正４﹒５％；杜嘉祺稱新任行政總裁遴選或需時

６－１２個月；匯控表示本港社會事件持續，或影響投資信心及零售市道；

范寧退任行政總裁，集團需改變以應對市場挑戰

﹡恆生（０００１１）暫約２０間分行服務受影響，今容許員工彈性上班或在

家工作；下半年香港跟隨減息機會不大，對淨息差表現不敢太樂觀

﹡ＡＳＭ（００５２２）上季訂單意外勁彈，貿易戰仍為最大挑戰

﹡友邦（０１２９９）預期內地終超香港，成為保單價值最大貢獻地區

﹡全民（０８１７０）就上市委員會維持除牌決定提交覆核申請

﹡時代中國（０１２３３）７月份合同銷售額按年升１０﹒１４％

﹡華人策略（０８０８９）折讓近１２％配股，集資減債及籌營運金

﹡六福（００５９０）於新加坡開分店，東南亞共擁有六間分店

﹡當代置業（０１１０７）７月合約銷售跌３％至２６﹒０５億元人民幣

﹡中國新城鎮（０１２７８）投資江蘇省雙語學校，涉資６億元人民幣

﹡維太移動（０６１３３）股份簡稱將改為維太創科

﹡榮威國際（０３３５８）今年度首季銷售訂單總額增１０％至１５％

﹡Ａｌｃｏ（００３２８）創辦人梁劍文逝世



《國企紅籌》﹡慶鈴（０１１２２）與主要股東訂立技術開發協議，涉３７２５萬元人民幣

﹡濰柴動力（０２３３８）開展衍生品交易業務

﹡中電信（００７２８）否認變相漲價，稱取消達量降速套餐是優化升級



《神州民企》﹡興業太陽能（００７５０）換股債發生違約，公司已公布重組協議

﹡榮陽實業（０２０７８）主席黃剛辭任

﹡恆大（０３３３３）７月合約銷售按年跌０﹒５％至４０４﹒５億元



《中國要聞》﹡７月財新中國服務業ＰＭＩ跌至５１﹒６，創五個月低

﹡人行表示加快推進中國法定數字貨幣研發步伐；評估金融產品性質，推動大

灣區金融互聯互通；擴大香港與內地居民投資對方金融產品渠道；人幣兌一

籃貨幣穩定強勢，破７後政策取向不變；人行逆回購十連停，單日零投放零

回籠；人行瀋陽分行表示鞍鋼公告所指金融機構不是商業銀行

﹡北京冬奧配套設施寧遠機場改擴建工程主體建成

﹡市場監管總局表示去年涉企查處違規收費６﹒２億人民幣

﹡北京７月二手房成交按年降，地產股隨市偏軟

﹡內地民營上市公司頻獲國資入股

﹡內地養老目標基金獲批一周年，平均收益２﹒６％

﹡浙江省推六項改革舉措完善自貿區外匯管理

﹡商務部表示上半年中國服務貿易逆差繼續收窄

﹡黑龍江省將全面啟動城鄉生活垃圾分類

﹡滴滴擬設立民營銀行，註冊資本３０億元人民幣

﹡銀保監表示五大行資產佔行業總量３７％，結構持續優化

﹡上海金交所擬擴大黃金合約漲跌停板和保證金比例

﹡明起內地汽、柴油價每噸或小幅下調約６０元人民幣

﹡社科院專家表示人幣破７是有意為之，惟不會斷崖式下跌

﹡特朗普稱與中國談判順利，堅稱美國未有為關稅埋單

﹡常駐聯合國代表張軍稱中國準備對美採取貿易反制措施

﹡蘇寧宣布收購廣州逾６０間ＯＫ便利店



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１０４２３﹒４１點



《其他消息》﹡本港７月ＰＭＩ跌至４３﹒８，創１０年新低

﹡陳茂波稱若本港第三季再現負增長，技術上進入衰退；陳茂波預警經濟有衰

退風險，但強調政府不會縮減公共開支

﹡證監會終身禁止瑞銀香港前副董事涂冰重投業界

﹡恆生指數公司推恆生中國國有企業指數及擴展恆生貨幣對沖指數系列

﹡７月十大屋苑買賣登記跌１１％至１６９宗創六個月低

﹡美聯表示十大屋苑周末錄３宗成交，連續１１周錄單位數

﹡深股通額度全日流走８﹒９億元；滬股通額度全日流走２１﹒７億，陸股通

淨賣出近３５億

﹡中大民調表示不信任政府及中央的市民比率顯著增加

﹡民調表示林鄭評分跌至３２﹒９分，鄭若驊僅得２４分



《移交逃犯》﹡林鄭月娥稱今起警方每日舉行記者會，政府亦有跨部門記招；玉石俱焚方式

會推香港上不歸路；有人挑戰一國兩制；不會下台；林鄭多次避答設獨立調

查委員會，重申已回應市民訴求；林鄭記招無提解危方案，學者指強硬處事

將火上加油

﹡入境事表示處長曾國衛休假罷工純屬謠傳，上周因病入院

﹡近百人天水圍警署外聲援被捕少女，防暴警制服數十人

﹡張建宗稱已起動緊急協調機制，確保政府正常運作

﹡有數百示威者包圍沙田警署，以欄桿堵塞警署大門；過千人參與沙田罷工集

會，新城市廣場內多間店鋪關門；數百罷工集會人士轉戰沙田政府合署，籲

職員提早放工；示威者自制路障封鎖沙田源禾路

﹡羅兵咸表示對近期暴力升級事件表示遺憾，譴責虛假宣傳

﹡將軍澳遊行，大會指１５萬人參與

﹡大新銀行沙田及天水圍分行已暫停服務

﹡信銀國際暫停中信大廈分行服務；信銀國際９間分行暫停提供服務

﹡示威者佔龍翔道與警爆衝突，警方多次施放催淚彈驅散

﹡港澳辦明就香港問題舉行媒體吹風會，抽籤定入場媒體

﹡警方警告示威者停止堵塞夏慤道，有示威者被車撞受傷；警方已於金鐘夏慤

道施放至少四枚催淚彈

﹡九巴表示荃灣大埔四條路線暫停服務，近８８條線改道

﹡大埔及天水圍集會、九巴逾２０條巴士線改道

﹡港鐵表示人群聚集輕鐵服務受阻，三線不停天耀至天瑞站；港鐵為受阻輕鐵

線安排接駁巴士；機場快線列車服務逐步回復正常

﹡警方稱６月９日至今共拘４２０人，施放千枚催淚彈

﹡大新銀行（０２３５６）十一間分行暫停服務

﹡匯豐宣布關閉十個服務網絡據點

﹡沙田有的士衝過示威者路障，撞往人群後離去

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