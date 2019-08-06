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即市新聞

06/08/2019 07:46

《日出而作》中美貿戰升溫，美股創年內最大單日跌幅，金價六年高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５７１７．７４　跌　７６７．２７點╱２．８９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８４４．７４　跌　　８７．３１點╱２．９８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７２６．０４　跌　２７８．０３點╱３．４７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２２３．８５　跌　１８３．２１點╱２．４７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１６５８．５１　跌　２１３．９３點╱１．８０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２４１．５５　跌　１１７．４５點╱２．１９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．５８，歐元兌美元１．１２４１

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