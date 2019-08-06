《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７１７．７４ 跌 ７６７．２７點╱２．８９％
標普５００ ２８４４．７４ 跌 ８７．３１點╱２．９８％
納斯達克 ７７２６．０４ 跌 ２７８．０３點╱３．４７％
倫敦富時１００ ７２２３．８５ 跌 １８３．２１點╱２．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５８．５１ 跌 ２１３．９３點╱１．８０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４１．５５ 跌 １１７．４５點╱２．１９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．５８，歐元兌美元１．１２４１
06/08/2019 07:46
《日出而作》中美貿戰升溫，美股創年內最大單日跌幅，金價六年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７１７．７４ 跌 ７６７．２７點╱２．８９％
標普５００ ２８４４．７４ 跌 ８７．３１點╱２．９８％
納斯達克 ７７２６．０４ 跌 ２７８．０３點╱３．４７％
倫敦富時１００ ７２２３．８５ 跌 １８３．２１點╱２．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５８．５１ 跌 ２１３．９３點╱１．８０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４１．５５ 跌 １１７．４５點╱２．１９％
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