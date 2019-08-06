《盤前攻略》「黑期」今早大瀉千二點，港股今早料再向下殺千點

《經濟通通訊社６日專訊》隨著中美貿易關係再度緊張，自美方向華徵收３０００億美元關
稅，其後人民幣跌穿七算，中方隨即反擊，今早凌晨時份新華社發稿指，將會暫停華企對美採購
農產品的訂單，而美國隨即駁火，將中國列為貨幣操縱國。消息引發美股道指急挫，盤中最多曾
急跌９６１點，其中於中美之間的「風眼」股蘋果急瀉逾５％。最終道指收報２５７１７點，跌
７６７點或２﹒９％。納指收報７７２６點，挫２７８點或３﹒４７％。標普收報２８４４點，
跌８７點或２﹒９８％。
＊夜期跌逾五百點，ＡＤＲ再度下試＊
港股夜期收報２５４５０點，跌５８３點，低水７０１點。
港股ＡＤＲ比例指數跌４８２點，報２５６６９點。預託證券再度下瀉，騰訊跌
２﹒５１％，折合港元報３３２﹒０６元。匯控跌２﹒２９％，折合港元報５９﹒６元。中移動
跌０﹒２７％，折合港元報６２﹒９８。友邦跌２﹒２％，折合港元報７３﹒９４元。長和跌２
﹒３５％，折合港元報６８﹒０１。中行跌１﹒９６％，折合港元報２﹒９９元。國壽跌
２﹒６９％，折合港元報１８﹒３７元。中海油跌１﹒２５％，折合港元報１１﹒８３元。中石
化跌１﹒２６％，折合港元報４﹒７３元。中聯通跌０﹒７５％，折合港元報７﹒１９元。
＊投資者應繼續保持現金等低位撈貨＊
中美貿易戰加劇，加上本港政治因素不穩，港股已連續兩日錄得大跌幅，而有「黑期」之稱
的新加坡ＨＳ５０指數現報２４９９２點，跌１１５０點或４﹒４２％。考慮到近期負面新聞盡
出，莊家有機會乘勢下向殺，今早低開千點機會頗大，並將二萬五點至二萬六點的「逃生門」全
部封殺，投資者應繼續保持現金等低位撈貨，或繼續以淡倉為主，因大市或進入恐慌性拋售，相
信跌幅仍未停止。（ｕｌ）