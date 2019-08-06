港股跌幅收窄至少於１５０點，重上２６０００關

《經濟通通訊社６日專訊》人幣回升，港股尾市跌幅收窄，恆生指數新報２６００４，跌

１４６點或跌０﹒５６％，盤中曾低見２５３９７，暫主板成交１０８４﹒３８億元。國企指數

重上萬關，新報１００２４，跌０﹒５７％或跌５７點。

在岸人幣人幣最新回升報７﹒０３２８，離岸人幣新報７﹒０６５９。

上證綜合指數收２７７７，跌４３點或跌１﹒５６％，成交２５５２﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報８８５９，跌１２５點或跌１﹒３９％，成交２６８４﹒２８億元人民幣。

中國生物製藥（０１１７７）現價升３﹒３４％，報９﹒２７０元，為升幅最大恆指成分股

；成交約５４３５萬股，涉資４﹒９１億元。

重磅股方面，中移動（００９４１）升１﹒３４６％，報６４元；匯控（００００５）跌幅

收窄至１﹒０７％，報６０﹒３５元；友邦保險（０１２９９）軟０﹒１３％，報７５﹒５元；

香港交易所（００３８８）跌１﹒２９％，報２４４﹒６元；建行（００９３９）跌

１﹒０４％，報５﹒７２元；工行（０１３９８）跌０﹒９９％，報５﹒０１元；騰訊

（００７００）軟０﹒４７％，報３３９元。

收息股受捧，港鐵（０００６６）升０﹒８３％，報４８﹒８元；領展（００８２３）升

１﹒１６％，報９１﹒７元。（ｅｃ）

