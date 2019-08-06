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即市新聞

06/08/2019 15:34

港股跌幅收窄至少於１５０點，重上２６０００關

　　《經濟通通訊社６日專訊》人幣回升，港股尾市跌幅收窄，恆生指數新報２６００４，跌
１４６點或跌０﹒５６％，盤中曾低見２５３９７，暫主板成交１０８４﹒３８億元。國企指數
重上萬關，新報１００２４，跌０﹒５７％或跌５７點。
　　在岸人幣人幣最新回升報７﹒０３２８，離岸人幣新報７﹒０６５９。
　　上證綜合指數收２７７７，跌４３點或跌１﹒５６％，成交２５５２﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報８８５９，跌１２５點或跌１﹒３９％，成交２６８４﹒２８億元人民幣。
　　中國生物製藥（０１１７７）現價升３﹒３４％，報９﹒２７０元，為升幅最大恆指成分股
；成交約５４３５萬股，涉資４﹒９１億元。
　　重磅股方面，中移動（００９４１）升１﹒３４６％，報６４元；匯控（００００５）跌幅
收窄至１﹒０７％，報６０﹒３５元；友邦保險（０１２９９）軟０﹒１３％，報７５﹒５元；
香港交易所（００３８８）跌１﹒２９％，報２４４﹒６元；建行（００９３９）跌
１﹒０４％，報５﹒７２元；工行（０１３９８）跌０﹒９９％，報５﹒０１元；騰訊
（００７００）軟０﹒４７％，報３３９元。
　　收息股受捧，港鐵（０００６６）升０﹒８３％，報４８﹒８元；領展（００８２３）升
１﹒１６％，報９１﹒７元。（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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