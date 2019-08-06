【企業盈警】亞太金融（０８１９３）料季度虧損最少２３００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》亞太金融投資（０８１９３）發盈警，預期截至今年月底止３個

月較上年同期，錄得不少於約２３００萬元的虧損。

有關虧損主要由於就以股份為基礎的付款確認非現金開支約９００萬元，及按公允價值計入

損益的金融資產的公允價值虧損約１２１０萬元所致。

該集團預期本周五（９日）公布業績。（ｊｔ）

