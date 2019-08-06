《經濟通通訊社６日專訊》亞太金融投資（０８１９３）發盈警，預期截至今年月底止３個
月較上年同期，錄得不少於約２３００萬元的虧損。
有關虧損主要由於就以股份為基礎的付款確認非現金開支約９００萬元，及按公允價值計入
損益的金融資產的公允價值虧損約１２１０萬元所致。
該集團預期本周五（９日）公布業績。（ｊｔ）
06/08/2019 08:38
【企業盈警】亞太金融（０８１９３）料季度虧損最少２３００萬元
《經濟通通訊社６日專訊》亞太金融投資（０８１９３）發盈警，預期截至今年月底止３個
月較上年同期，錄得不少於約２３００萬元的虧損。
有關虧損主要由於就以股份為基礎的付款確認非現金開支約９００萬元，及按公允價值計入
損益的金融資產的公允價值虧損約１２１０萬元所致。
該集團預期本周五（９日）公布業績。（ｊｔ）
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