《經濟通通訊社６日專訊》萬勵達國際（０８４８２）發盈警，截至今年６月底止３個月，
預計錄得不超過５００萬元淨虧損，而上年同期的純利則約為１３０萬元。
轉盈為虧主要由於以下影響所致：空運艙位成本增加；公司股份於ＧＥＭ上市後產生的法律
及合規成本、專業費用及印刷費用；員工成本及褔利因基本薪金增加及增聘額外人手而增加；及
租賃費用及相關折舊開支因搬遷倉庫及辦公室而增加。
該集團將於本月刊發季度業績。（ｊｔ）
06/08/2019 08:44
【企業盈警】萬勵達（０８４８２）料季度盈轉虧最多５００萬元
《經濟通通訊社６日專訊》萬勵達國際（０８４８２）發盈警，截至今年６月底止３個月，
預計錄得不超過５００萬元淨虧損，而上年同期的純利則約為１３０萬元。
轉盈為虧主要由於以下影響所致：空運艙位成本增加；公司股份於ＧＥＭ上市後產生的法律
及合規成本、專業費用及印刷費用；員工成本及褔利因基本薪金增加及增聘額外人手而增加；及
租賃費用及相關折舊開支因搬遷倉庫及辦公室而增加。
該集團將於本月刊發季度業績。（ｊｔ）
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