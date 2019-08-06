美股急挫，港股低開６７８點報２５４７２，國指跌２１８點穿萬關

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易再次響砲，美股大幅向下，亞洲股市今早普遍低開低走

，日經最新挫５２７點，首爾指數跌３０點。本港股市亦再裂開低口近七百點，「風眼股」舜宇

（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）低開逾５％，另外內房股亦再度失守。恆生指數報

２５４７２點，跌６７８點或跌２﹒６０％，主板成交２３﹒５６億元。國企指數失守萬點關口

，報９８６３點，跌２１８點或跌２﹒１７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９７％，報５９﹒８元；港交所

（００３８８）跌３﹒９５％，報２３８元；騰訊控股（００７００）跌３﹒１１％，報

３３０元；中國移動（００９４１）跌１﹒１９％，報６２﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌

２﹒７８％，報７３﹒５元。



表列十大跌幅恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７８﹒００元 跌５﹒１１％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒５０元 跌５﹒０７％

中海外 （００６８８） ２３﹒７０元 跌４﹒８２％

中國人壽（０２６２８） １８﹒０２元 跌４﹒５６％

華潤置地（０１１０９） ２９﹒５０元 跌４﹒３８％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒０５元 跌４﹒０８％

萬洲國際（００２８８） ６﹒７２元 跌４﹒００％

創科實業（００６６９） ５０﹒６５元 跌３﹒９８％

港交所 （００３８８） ２３８﹒００元 跌３﹒９５％

長和 （００００１） ６７﹒０５元 跌３﹒７３％

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