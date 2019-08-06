  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/08/2019 09:22

美股急挫，港股低開６７８點報２５４７２，國指跌２１８點穿萬關

　　《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易再次響砲，美股大幅向下，亞洲股市今早普遍低開低走
，日經最新挫５２７點，首爾指數跌３０點。本港股市亦再裂開低口近七百點，「風眼股」舜宇
（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）低開逾５％，另外內房股亦再度失守。恆生指數報
２５４７２點，跌６７８點或跌２﹒６０％，主板成交２３﹒５６億元。國企指數失守萬點關口
，報９８６３點，跌２１８點或跌２﹒１７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９７％，報５９﹒８元；港交所
（００３８８）跌３﹒９５％，報２３８元；騰訊控股（００７００）跌３﹒１１％，報
３３０元；中國移動（００９４１）跌１﹒１９％，報６２﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌
２﹒７８％，報７３﹒５元。
　　
　　表列十大跌幅恆指成分股：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　７８﹒００元　　　跌５﹒１１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒５０元　　　跌５﹒０７％
　　中海外　（００６８８）　　２３﹒７０元　　　跌４﹒８２％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒０２元　　　跌４﹒５６％
　　華潤置地（０１１０９）　　２９﹒５０元　　　跌４﹒３８％
　　金沙中國（０１９２８）　　３４﹒０５元　　　跌４﹒０８％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒７２元　　　跌４﹒００％
　　創科實業（００６６９）　　５０﹒６５元　　　跌３﹒９８％
　　港交所　（００３８８）　２３８﹒００元　　　跌３﹒９５％
　　長和　　（００００１）　　６７﹒０５元　　　跌３﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/08/2019
【貿易開戰】美列中國為匯率操縱國 中國企業停購美農產品
國際動態06/08/2019
印度撤克什米爾自治權 印巴緊張
生財有道05/08/2019
匯控半年稅前盈利99.4億美元勝預期 范寧辭職市場感意外
FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金