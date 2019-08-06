《盤後部署》港股極度超賣，明天料技術反彈上２６２００

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）市場對中美貿易戰升級的擔憂升溫，美股錄得年內

最大單日跌幅，當中道指一度挫９６１點，最終收跌７６７點或２﹒９％，至２５７１７點。

美國將中國列為貨幣操縱國，恆指今早裂開低口６７８點報２５４７２，人民幣中間價跌

４５８點子至６﹒９６８３，多個中資板塊下挫，恆指一度瀉７５３低見２５３９７點。不過，

港股午後回穩，人幣見回升，最終恆指收報２５９７６點，跌１７５點或０﹒６７％，主板成交

１２２６﹒３６億升２３﹒２８％。國企指數報１００１２點，跌６９點或０﹒６９％。

上證綜合指數報２７７７，跌４３點或１﹒５６％。深證成分指數報８８５９，跌１２５點

或１﹒３９％。兩市成交合共５２３６億元人民幣。



＊四儲局前主席撐鮑威爾，摩指再增Ａ股權重＊



四位聯儲局前主席沃爾克、格蘭斯班、伯南克、耶倫最新共同簽署聲明，為聯儲局近期受到

不斷受外部干擾抱不平。美國總統特朗普曾公開揚言，可以將現任聯儲局主席鮑威爾解僱或降職

，公然向聯儲局就減息問題施壓，但四位前主席指曾與來自共和黨和民主黨的六位總統共事，過

往艱難的政策決定都是基於美國長期經濟利益而作出，當中並無政黨政治干擾。這份聲明或許正

解釋，鮑威爾早前於議息會議後傾向鷹派的論調，雖然目前市場預計美國再會減息，但以目前鮑

威爾不願屈服特朗普的態度而言，聯儲局年內再減息依然有不確定性。

國際指數編製公司明晟（ＭＳＣＩ）將於本月２７日收市後開展開第二階段提高Ａ股納入因

子，由１０％升至１５％，中金最新報告預測，ＭＳＣＩ是次調整將帶來１６００億人民幣的資

金流入Ａ股，若中國整體基本面保持穩健，每年將有２０００億至４０００億人民幣的外資流入

Ａ股。近月上證指及深成指受中美貿易關係轉差影響，出現大幅度回吐，而如果上述消息於月內

提早出現炒作，或可令Ａ股轉勢向上，繼而帶動港股。



＊恆指長陽燭本月首現，短期有機會轉勢向上＊



港股已連跌五日，不過今日出現長陽燭形態，反映恆指在現水平近２６０００點開始出現支

持。至於技術指標方面，恆指１４天ＲＳＩ進一步跌至近２０水平，進入極度超賣區，而反應較

敏感的快步ＳＴＣ％Ｋ線及％Ｄ線亦早已進入２０以下的超賣區，而％Ｋ線亦已上破％Ｄ線，反

映短期內港股有機會轉勢向上。

港股在本月下跌軌中，出現多個下跌裂口，相信港股短期將一步步收復該些裂口，明日（

７日）恆指或回升約２００點至２６２００水平，收復港股今日的下跌裂口。（ａｌ）

